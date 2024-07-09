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Dünya

Soykırımcı İsrail Ramallah'ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu katletti

Katil İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yer alan Deyr Ebu Meşal beldesine düzenledikleri baskında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

16:58 - 9/07/2024 Salı
AA
Batı Şeria
Batı Şeria
Filistin Sağlık Bakanlığı
ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 13 yaşındaki Gassan Garip Zehran olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Ramallah'taki beldeye baskın yapan İsrail askerleri gençlerin bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. İsrail askerleri, Zehran'ı gerçek mermiyle vurarak öldürdü.



"Hayatını kaybedenlerin sayısı 572'ye yükseldi"


Zehran'ın öldürülmesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 572'ye yükseldi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.



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#israil
#Ramallah
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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