Soykırımcı İsrail Ramallah'ta 13 yaşındaki Filistinli çocuğu katletti

1.20 faizli konut kredisinde son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. İlk ev sahibi olma kampanyaları hakkında bilgi edinmek ve bu kampanyalardan nasıl ve kimlerin faydalanacağı konusunda bilgi almak isteyenler, ilk evim kampanyası tarihine odaklanmış durumda. Hükümet tarafından hayata geçirilen İlk Evim Konut Kampanyası, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile sıfır konut satın almak daha kolay ve ulaşılabilir hale geldi. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk ev alacaklara uygun ödemeli kredi sunulacak. Peki 1.20 faizle ilk evim kampanyası ne zaman, konut kredisi başvuru şartları belli oldu mu? Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkar?