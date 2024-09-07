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Dünya

Soykırımcı İsrail'den Gazze'nin orta ve kuzeyine hava saldırısı: 5 Filistinli katledildi

Terör devleti İsrail, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Gazze kentinin kuzey ve orta kesimlerinde çeşitli bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, en az 10 Filistinli yaralandı.

07:56 - 7/09/2024 Cumartesi
AA
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 878 Filistinli öldü, 94 bin 454 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki En-Nasr semtinde Avadallah ailesine ait bir apartman dairesini füzelerle hedef aldı.


Saldırıda bir kız çocuğu hayatını kaybederken yaralanan çok sayıda vatandaş, kentteki El Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.


Filistin Kızılayı da İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısında 4 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını bildirdi.


Yaralılar, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El Avde Hastanesine kaldırıldı.




#gazze
#hava saldırısı
#israil
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