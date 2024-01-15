Soykırımın 100. günü

Terör devleti İsrail’in ABD ve Avrupa’nın desteğiyle Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım 100. gününe girerken, işgalci güç katliamlarına her gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle "Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini" belirtti. Terör devletinin saldırıların 100. gününde havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İşgalci gücün 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e, yaralı sayısı da 60 bin 582'ye yükseldi. Saldırılarda bugüne kadar 10 binden fazla çocuk katledilirken, 1,1 milyon çocuğun yaşadığı Gazze’de bu, toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'inin öldürüldüğü anlamına geliyor. Ayrıca Filistin Kızılayı, Gazze'de her gün 180 kadının İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle "tehlikeli" ve "insanlık dışı" koşullarda doğum yaptığını ve birçoğunun İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi yüzünden hastanelere ulaşamadığını açıkladı. Öte yandan 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda, Gazze’deki 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonu yerlerinden oldu. Bu insanların büyük bir kısmının güneydeki Refah kenti ve civarında sıkıştığı belirtiliyor.