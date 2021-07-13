Dünya Sözde Ermeni soykırımı çıkışıyla gündeme gelmişti Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
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Sözde Ermeni soykırımı çıkışıyla gündeme gelmişti: Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa nedeni belirtilmeyen Avakov, geçtiğimiz aylarda, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Haber Merkezi AA
Sözde Ermeni soykırımı çıkışıyla gündeme gelmişti: Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti
Arsen Avakov

Avakov, bakanlığın internet sayfasından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğine yönelik dilekçe verdiğini belirterek, bakanlık personeline teşekkür etti.

Avakov’un görevinden ayrılabilmesi için Ukrayna Parlamentosunun istifa kararını kabul etmesi gerekiyor.

2014 yılında göreve gelmişti

Ukrayna’da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı olarak atanan Arsen Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

Avakov, 2019’da devlet başkanlığını Vladimir Zelenskiy’in kazanmasından sonra oluşturulan kabinelerde de içişleri bakanı olarak görev yaptı.

Sözde soykırımı "Tanıyalım" demişti

Avakov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıl dönümüyle ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından benzer bir açıklamada bulunmuştu.

Ukraynalı Bakan, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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