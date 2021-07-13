Sözde Ermeni soykırımı çıkışıyla gündeme gelmişti: Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov istifa etti

Londra'da göle dönen yolda mahsur kalan adam: Yüzebileceğimi sanmıyorum

Londra'da şiddetli yağış sele neden oldu. Otoyollar, sokaklar ve metro istasyonları sular altında kaldı. O anları kayda alan bir vatandaş şu ifadelerle videoyu paylaştı: Eve gitmek için oyalanıyorum. Çünkü yüzebileceğimi sanmıyorum.