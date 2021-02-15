Dünya Sözde müttefik ABD Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKKya yardım
AMERİKA

Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım

Terör örgütü PKK’ya açık destek veren ABD, Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası iki yüzlü tavrını bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz günlerde örgütün Suriye’deki uzantısı YPG’ye onlarca TIR’dan oluşan silah yardımı ve zırhlı araç sevkiyatı yapan ABD yönetimi, şehitlerle ilgili yayımladığı mesajda, "Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak’ta yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 50’den fazla terörist öldürülürken, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmiş 13 vatandaşımıza ulaşılmıştı.

13 Türk vatandaşının ölümü sonrası ABD, bir kez daha iki yüzlü tavrını gözler önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer doğruysa şiddetli şekilde kınıyoruz"

"ABD, Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya onlarca TIR'lık yardım

Aynı ABD, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin tepkilerinden kaçınmak için isim değişikliği teklifinde bulunduğu PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye onlarca TIR’dan oluşan ağır silahlar ve zırhlı araçlar göndermişti.

Görsel: @MHJournalist

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