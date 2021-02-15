Sözde müttefik ABD: Bir yanda zoraki kınama bir yanda PKK'ya yardım

Irak’ta yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 50’den fazla terörist öldürülürken, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmiş 13 vatandaşımıza ulaşılmıştı.

13 Türk vatandaşının ölümü sonrası ABD, bir kez daha iki yüzlü tavrını gözler önüne serdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Eğer doğruysa şiddetli şekilde kınıyoruz"

"ABD, Türk vatandaşlarının ölümü nedeniyle çok üzülmüştür. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Eğer, Türk sivillerin ölümünün, terörist bir organizasyon olan PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bunu olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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PKK'ya onlarca TIR'lık yardım

Aynı ABD, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin tepkilerinden kaçınmak için isim değişikliği teklifinde bulunduğu PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’ye onlarca TIR’dan oluşan ağır silahlar ve zırhlı araçlar göndermişti.

Görsel: @MHJournalist

DÜNYA 54 senatörden PKK ve FETÖ’ye destek

DÜNYA ABD, insanları katleden ve Türkiye'yi bölmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK'ya 400 milyon dolarlık verdiği desteği şu sözlerle savundu: İnsani yardım