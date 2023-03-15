S&P ve Fitch, ABD'li First Republic Bank'ın kredi notunu düşürdü

ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonu dizginlemek için yaptığı faiz artışları, ülkenin 16. büyük bankasının iflasına neden oldu. Tahvil piyasasındaki yüksek faiz baskısına dayanamayan 209 milyar dolarlık Silikon Vadisi Bankası battı. Bir günde yüzde 60 eriyen bankaya el konularak kayyum atandı. ABD Hazine Bakanı Yellen, diğer bankaları yakından izlemeye aldıklarını açıkladı.