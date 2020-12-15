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Dünya Sputnik V Rusyanın tamamında halka uygulanmaya başlandı
ASYA

Sputnik V Rusya’nın tamamında halka uygulanmaya başlandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının ülkenin tamamında halka uygulanmaya başlandığını açıkladı. Muraşko, Rusya’nın tüm bölgelerinde kurulan 89 aşı uygulama kliniğinde toplamda bin 229 sağlık görevlisinin çalıştığını ve şu ana kadar aşı olan 28 bin 500 kişinin de kayıt altına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi İHA
Rusya’nın küresel ilaç şirketi Biocad’in de Sputnik V aşısını üretmek için lisans aldığı duyuruldu.
Rusya’nın küresel ilaç şirketi Biocad’in de Sputnik V aşısını üretmek için lisans aldığı duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı ile seri üretimi tamamlanan 2 milyon Sputnik V aşısı halka uygulanmaya devam ediliyor.

Geçtiğimiz hafta merkezi bölgelere ve Rus ordusunun komuta merkezlerine gönderilen aşıların, tüm bölgelere sevkiyatı tamamlandı.

89 aşı kliniği görevde

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların ülkenin tamamında uygulanmaya başlandığını söyleyerek, aşı olmak isteyen tüm Rus vatandaşlarının aşıyı ücretsiz şekilde yaptırabileceğini tekrarladı. Rusya’da 1 haftalık yeni yıl tatilinde de kliniklerde aşı uygulamasına devam edileceğini duyuran Muraşko, isteyenlerin tatilde de aşı yaptırabileceğini belirtti.

Muraşko, Rusya’nın tüm bölgelerinde kurulan 89 aşı uygulama kliniğinde toplamda bin 229 sağlık görevlisinin çalıştığını ve şu ana kadar aşı olan 28 bin 500 kişinin de kayıt altına alındığını bildirdi.

900 bin kişiye ayakta tedavi uygulanıyor

Ülkede koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısında azalma gözlendiğini söyleyen Muraşko, ülke genelinde 900 bin kişinin ayakta tedavi süreçlerine devam edildiğini ve Rusya’nın küresel ilaç şirketi Biocad’in de Sputnik V aşısını üretmek için lisans aldığını duyurdu.

Rusya’da halka yapılan aşı uygulaması ile ilgili son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ederken, ülkede son 24 saatte 26 bin 689 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 707 bin 945’e, 577 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının da 47 bin 968’e ulaştığı açıklandı.

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