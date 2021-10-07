Dünya Sputnik yöneticisi Margarita Simonyandan skandal sözler Kars ve Ağrı Dağının Rusyaya geri dönmesini istiyorum
ASYA

Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan'dan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Rusya'da yayınlanan bir televizyon programında Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan küstah sözler sarf edildi. “Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı” adlı programda konuşan Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya’ya geri dönmesini istiyorum…” sözleriyle skandala imza attı.

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Sputnik yöneticisi Margarita Simonyandan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağının Rusyaya geri dönmesini istiyorum
Margarita Simonyan.

Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni, Margarita Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu.

EMPERYAL AMAÇLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Simonyan hadsiz yorumlarda bulunarak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ifadeler kullandı.

Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti… Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.

Rus gazeteciden küstah sözler: Ağrı Dağı Ermenistan'ın ana sembolüdür
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Rus gazeteciden küstah sözler: Ağrı Dağı Ermenistan'ın ana sembolüdür
Rusya'da bir bir televizyon programında, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözlerde bulunan Rus gazeteci Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum.' sözleriyle sosyal medyada hedef haline geldi.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 'Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim.

Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür.' ifadelerini kullandı.


KARS'IN RUS İŞGALİNDEN KURTULUŞU

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türk anavatanına yeniden kazandırdı.

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