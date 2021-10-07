Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan'dan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Rus gazeteciden küstah sözler: Ağrı Dağı Ermenistan'ın ana sembolüdür

Rusya'da bir bir televizyon programında, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik tehditkar sözlerde bulunan Rus gazeteci Margarita Simonyan, “Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum.' sözleriyle sosyal medyada hedef haline geldi.



Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 'Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti. Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim.



Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de. O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür.' ifadelerini kullandı.