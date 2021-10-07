Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan'dan skandal sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum

Rus medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni, Margarita Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında skandal açıklamalarda bulundu.
EMPERYAL AMAÇLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Simonyan hadsiz yorumlarda bulunarak Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ifadeler kullandı.
Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti… Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür…" dedi.
KARS'IN RUS İŞGALİNDEN KURTULUŞU
43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türk anavatanına yeniden kazandırdı.