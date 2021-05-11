Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek: Daha önce olduğu gibi dünya susarak izliyor

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa Anneleri Derneği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan ve en yakınlarını kaybeden Srebrenista anneleri, bugünlerde oldukça zor zamanlar yaşayan Filistinli annelere tam destek mesajı gönderdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acınızı paylaşıyoruz. Daha önce de olduğu gibi dünya susarak yaşananları izliyor. Uluslararası kurumları İsrail'in yaptığı soykırım ve zulmü durdurmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

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