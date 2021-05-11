Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek Daha önce olduğu gibi dünya susarak izliyor
ORTADOĞU

Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek: Daha önce olduğu gibi dünya susarak izliyor

İsrail güçlerinin terör saldırılarının hedefi olan Filistinli annelere, Bosna Hersek'te soykırıma maruz kalan Srebrenista annelerinden destek mesajı geldi. İsrail devletine tepkilerini gösteren Srebrenitsa Anneleri, "Acınızı paylaşıyoruz. Daha önce de olduğu gibi dünya susarak yaşananları izliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek: Daha önce olduğu gibi dünya susarak izliyor
İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesindeki Beyt Hanun kentine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 Filistinli çocuk şehit oldu. Çocukların annesi, şehit çocuklarının naaşına sarılarak gözyaşı döktü.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Srebrenitsa Anneleri Derneği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısına tepki gösterdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşta soykırıma maruz kalan ve en yakınlarını kaybeden Srebrenista anneleri, bugünlerde oldukça zor zamanlar yaşayan Filistinli annelere tam destek mesajı gönderdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Acınızı paylaşıyoruz. Daha önce de olduğu gibi dünya susarak yaşananları izliyor. Uluslararası kurumları İsrail'in yaptığı soykırım ve zulmü durdurmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.

İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
OYNAT 00:19
İşgalci İsrail'in saldırısında çocuğunu şehit veren annenin feryadı
İşgalci İsrail'in Gazze saldırılarında çocuğunu şehit veren annenin feryadı yürekleri dağladı. Acılı anne, 'Kudüs uğruna kanımız ucuzdur, feda olsun. Herkes acilen Kudüs için cihada dursun' sözleriyle dünyaya haykırdı.


Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya selam mesajları
GÜNDEM
Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor: Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

RTÜK'ten İsrail'e kınama: Dünya basınını harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız
GÜNDEM
RTÜK'ten İsrail'e kınama: Dünya basınını harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız

Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap
DÜNYA
Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap

Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti
DÜNYA
Mescid-i Aksa’nın avlusunda çıkan yangını kutlayan vahşi İsrailliler aynı şarkıyı Devabişe bebeğin katliamında da söylemişti

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor

AA'nın Orta Doğu Editörü İsrail polisinin saldırısına uğradı
DÜNYA
AA'nın Orta Doğu Editörü İsrail polisinin saldırısına uğradı
Abone Ol Google News
Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisi

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Mescid-i Aksaya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
İsrailin Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı<br>24'e yükseldi

Şehit sayısı
24'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.