|
Dünya

Stoltenberg Air Defender tatbikatına katılan personelle bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Almanya ziyareti kapsamında, Almanya’daki Jagel Hava Üssü’nde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı olan Air Defender 23 tatbikatına katılımda bulunan personelle bir araya geldi.

14:58 . 20/06/2023 Salı
DHA
12 Haziran’da başlayan Air Defender tatbikatı 23 Haziran’a kadar sürecek.

12 Haziran’da başlayan Air Defender tatbikatı 23 Haziran’a kadar sürecek.

NATO’dan yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatına katılan personelle Jagel Hava Üssü’nde bir araya gelen Stoltenberg, hava savunmasının önemini hatırlatarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan kuvvetlerin birlikte eğitim yaptığı bu tatbikatın "NATO'nun müttefik topraklarının her santimini ve müttefik hava sahasının her santimini savunmaya hazır olduğunu" gösterdiğini ifade ettiği belirtildi. Genel Sekreter Stoltenberg, Almanya'nın liderliğindeki Air Defender tatbikatının NATO'da birlikte çalışan Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü bağı da gösterdiğini vurguladı.



Aralarında Türk personel de vardı


Stoltenberg’in görüştüğü personeller arasında Almanya, ABD, Türkiye, NATO’ya yeni katılan Finlandiya, ittifaka davetli İsveç ve ortak ülke Japonya’dan pilotlar ve mürettebat bulunduğu ifade edildi.


23 Haziran'a kadar sürecek



NATO tarihinin en büyük çok uluslu hava savunma tatbikatı Air Defender 23, 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personeli Almanya’nın liderliğinde Avrupa üzerindeki hava sahasında bir araya getiriyor. 12 Haziran’da başlayan Air Defender tatbikatı 23 Haziran’a kadar sürecek.


#NATO
#Jens Stoltenberg
#Air Defender 23
#tatbikat
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya'da kaçak silah atölyelerine baskın: 17 gözaltı