Stoltenberg Air Defender tatbikatına katılan personelle bir araya geldi

NATO’dan yapılan açıklamada, Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Air Defender 23 tatbikatına katılan personelle Jagel Hava Üssü’nde bir araya gelen Stoltenberg, hava savunmasının önemini hatırlatarak, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan kuvvetlerin birlikte eğitim yaptığı bu tatbikatın "NATO'nun müttefik topraklarının her santimini ve müttefik hava sahasının her santimini savunmaya hazır olduğunu" gösterdiğini ifade ettiği belirtildi. Genel Sekreter Stoltenberg, Almanya'nın liderliğindeki Air Defender tatbikatının NATO'da birlikte çalışan Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü bağı da gösterdiğini vurguladı.