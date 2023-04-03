Stoltenberg: Finlandiya yarın NATO'ya katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin, “Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Meclis'te onay sürecini başlatmaya karar verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı basın toplantısında, İsveç’in üyeliğine dair de şunları söyledi: 120 teröristin ismini verdik, bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık.