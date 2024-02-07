Stoltenberg NATO müttefiklerine seslendi: Türkiye'yi örnek gösterdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Ulusal Güvenlik Danışmanları formatında Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç temsil etti.
Toplantının ardından Stoltenberg, ABD'yi temsilen katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile basına ortak açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, şunları söyledi:
İsveç'in üyeliği
İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin desteğini bir kez daha duyduğunu, Macaristan meclisinin ise ay sonunda açıldığında, kısa süre sonra onay kararı vereceğini umduğunu kaydetti.
Stoltenberg, İsveç'in çok kısa sürede üye olmasını beklediğini ifade etti.
ABD'nin Ukrayna'ya desteğine devam etmesi
Stoltenberg, geçen hafta yaptığı ABD ziyaretinde tanık olduğu Ukrayna'ya yardımlarla ilgili siyasi tartışmalara değindi.
Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerin itirazlarına takılan ve içinde Ukrayna'ya desteği de içeren paketin geçmesinin önemli olduğunu ve Biden yönetimi olarak bu konuda ciddi çaba harcadıklarını belirtti.
Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin mutlaka devam edeceğini ve söz konusu paketin geçmesi konusunda ilerlemeler olduğunu ifade etti.