Stoltenberg NATO müttefiklerine seslendi: Türkiye'yi örnek gösterdi

"İnsansız hava araçlarının (İHA) bu savaş boyunca önemli bir rol oynadığını hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum. NATO müttefikleri de savaş boyunca destek sağladılar. Türkiye, Bayraktar İHA'larını aslında gerilimin tam ölçekli olarak tırmandırmasının da öncesinden beri sağlıyor. Şimdi de İHA üretmek için Ukrayna'da yeni bir fabrika kuruyorlar. Bu NATO müttefiklerinin hem Ukrayna'yı hem doğrudan silah ve mühimmat teslimatı yaparak hem de kendi silahlarını üretme kapasitesini artırmasına yatırım yaparak nasıl desteklediğinin bir örneğidir."