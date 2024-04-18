Stoltenberg Ukrayna'ya yeni yardımları duyurdu: Daha fazla savunma ve mühimmat yolda

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Astrakhan bölgesinden kıtalararası balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Bu fırlatma, bölgedeki gerilimi artıran ve dünya çapında endişelere yol açan son bir gelişme. Fırlatmanın amacı resmi olarak açıklanmasa da, uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer caydırıcılık yeteneğini test etme girişimi olarak yorumluyor. Füzenin Kazakistan'daki bir poligona başarıyla ulaştığı bildiriliyor. Bu fırlatma, Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşti ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. NATO, füze fırlatmasını kınadı ve Rusya'yı nükleer silahlarla tehditlerde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.