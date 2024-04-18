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Dünya

Stoltenberg Ukrayna'ya yeni yardımları duyurdu: Daha fazla savunma ve mühimmat yolda

Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya Batı'nın silah desteği sürüyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat gönderme hazırlığında olduğunu açıkladı. Avrupa ülkelerinin Kiev yönetimine verdiği yeni silah desteklerinin önemini vurgulayan Stoltenberg, "Daha fazla savunma ve daha fazla mühimmat yolda." ifadesini kullandı.

21:53 - 18/04/2024 Thursday
AA
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat gönderme hazırlığında olduğunu söyledi.

Stoltenberg, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avrupa Birliğinin (AB) de katılımıyla dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Capri Adası'nda düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter, "ABD Kongresinden önümüzdeki günlerde Ukrayna için bir paket üzerinde oylama yapacaklarına dair cesaret verici işaretler alıyoruz." dedi.

Batı'nın Ukrayna'ya silah desteği

Stoltenberg, son haftalarda müttefiklerin Çekya liderliğindeki mühimmat girişimi de dahil olmak üzere desteklerini artırdıklarını belirterek, Hollanda'dan artan askeri destek, Danimarka'dan yeni bir yardım paketi ve Almanya'nın Ukrayna'ya ek Patriot sistemi gönderme kararına değindi.

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimi koordine etmede daha büyük bir rol üstlenmek için çalışmayı planladığını ifade eden Stoltenberg, sürekli ve öngörülebilir mali destek sağlamanın önemini vurguladı.

"Ukrayna'ya daha fazla savunma ve mühimmat yolda"

X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada da Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da katıldığı toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Daha fazla savunma ve daha fazla mühimmat yolda." ifadesini kullandı.

Stoltenberg yarın NATO-Ukrayna Konseyi'nin savunma bakanları düzeyindeki çevrimiçi toplantısına başkanlık edecek.


Rusya'dan gövde gösterisi: Ukrayna savaşının gölgesinde kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Astrakhan bölgesinden kıtalararası balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Bu fırlatma, bölgedeki gerilimi artıran ve dünya çapında endişelere yol açan son bir gelişme. Fırlatmanın amacı resmi olarak açıklanmasa da, uzmanlar bunun Rusya'nın nükleer caydırıcılık yeteneğini test etme girişimi olarak yorumluyor. Füzenin Kazakistan'daki bir poligona başarıyla ulaştığı bildiriliyor. Bu fırlatma, Ukrayna'daki savaşın gölgesinde gerçekleşti ve Rusya ile Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor. NATO, füze fırlatmasını kınadı ve Rusya'yı nükleer silahlarla tehditlerde bulunmaktan kaçınmaya çağırdı.


#Ukrayna
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#Silah Yardımı
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