Dünya Su tesisi tam kapasite çalışıyor "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu
BARIŞ PINARI HAREKATI

Su tesisi tam kapasite çalışıyor: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Su tesisi tam kapasite çalışıyor: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
Haseke’ye su verilmeye başlandı.
Haseke’ye su verilmeye başlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.

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Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.

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Su tesisi
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​"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu.

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