Su tesisi tam kapasite çalışıyor: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu Su tesisi tam kapasite çalışıyor: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.

Haber Merkezi 11 Kasım 2019, 11:39 Son Güncelleme: 11 Kasım 2019, 12:04 AA