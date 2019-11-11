Su tesisi tam kapasite çalışıyor: "Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.
Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.
Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.
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