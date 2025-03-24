Su üstünde güneş enerjisi: Hindistan’ın yüzen santralleri uzaydan görünüyor

Hindistan’da su yüzeyine kurulan dev güneş panelleri, baraj göllerini adeta geleceğin enerji merkezlerine dönüştürüyor. Geleneksel olarak çöllerde kurulan güneş enerjisi sistemlerine alternatif olan bu yüzen güneş tarlaları, uzaydan dahi görülebilecek büyüklüğe ulaştı.





Her ne kadar kurulum maliyetleri yüksek ve çevresel etkileri tartışmalı olsa da, bu sistemler hem arazi tasarrufu sağlıyor hem de su buharlaşmasını azaltarak alg patlamalarının önüne geçiyor. Üstelik Hindistan, bu projeleri ülke genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Güneş enerjisinde yeni dönem: Karadan suya

Mojave’den Thar Çölü’ne kadar birçok geniş, güneşli arazi uzun süredir güneş enerjisi santralleri için tercih ediliyordu. Ancak artık güneş panelleri sadece karada değil, su yüzeyinde de yer buluyor. Özellikle göl ve baraj yüzeylerine kurulan bu paneller, uzaydan dahi görüntülenebilecek büyüklükte sistemlere dönüşebiliyor.





Uydu görüntüleri, Hindistan’ın orta kesimindeki Narmada Nehri üzerindeki bir baraj gölünde yer alan yüzen güneş panellerinin gelişimini ortaya koyuyor. Landsat 9 uydusundaki OLI-2 (Operational Land Imager-2) kamerasıyla 30 Ocak 2025’te çekilen görüntüde, projenin ileri bir aşamada olduğu görülüyor. Aynı bölgeye ait 10 Şubat 2023 tarihli görüntü ise projenin daha erken bir evresini yansıtıyor.

2024'te devreye alındı: 216 megavatlık enerji

Projeye ev sahipliği yapan baraj, Madhya Pradeş eyaletindeki Omkareshwar Barajı'nın doğusunda yer alıyor. 2007 yılında tamamlanan hidroelektrik santraline bağlı bu rezervuarın kapasitesi 987 milyon metreküp, yüzölçümü ise 90 kilometrekarenin üzerinde.





2025 tarihli uydu görüntüsünde, rezervuarın kuzeydoğu ve güneydoğu kollarında yer alan yüzen güneş panelleri dikkat çekiyor. Bu paneller, 2024’te hizmete giren 126 megavatlık ve 90 megavatlık iki ayrı projeye ait.

Farklı noktalarda da hayata geçiriyor

Uzmanlar, yüzen güneş enerjisi sistemlerinin bazı zorluklar barındırdığına dikkat çekiyor: yüksek ilk yatırım maliyeti, doğa olaylarına karşı hassasiyet ve uzun vadeli su kalitesi üzerindeki etkiler gibi. Buna karşın, bu sistemler buharlaşmayı önleme, alg oluşumunu engelleme ve arazi ihtiyacını azaltma gibi önemli avantajlar sunuyor.



