Sudan Dışişleri Bakanlığı: Ordu Komutanı HDK'yi feshetme kararı aldı

"HDK'yi orduya entegre olmaya ikna etmeye çalışan ulusal, bölgesel ve uluslararası tüm arabuluculukların, HDK liderlerinin bu konuyu kabullenmekteki uzlaşmazlıkları nedeniyle başarısızlığa uğradığı belirtilmelidir. Silahlı Kuvvetler, feshedilen HDK kalıntılarıyla halen devam eden çatışmaların ortasında, siviller ile özel ve kamu malları arasındaki kayıpları en aza indirmeyi amaçlayan bir savaş stratejisi benimsiyor ancak bu, çatışmaların sona ermesini biraz geciktirebilir."