Sudan halkı Mısır'ın kapısına dayandı: Ülkedeki çatışmalardan kaçıyorlar

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Sudan'daki çatışmalardan kaçan binlerce Sudanlı ve Mısırlının yanı sıra farklı uyruklardan insanlar Arkin Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Mısır tarafı, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle pasaportları bulunan Sudanlıların Mısır büyükelçiliğiyle koordinasyon sağlanması koşuluyla ülkeye girişlerini kolaylaştıracak bazı yasal prosedürleri hayata geçirdi.

Sudan'dan gelenlerin Mısır'ın güneyindeki Asvan kentine nakledilmesi için sınır kapısına otobüsler getirildi.

Mısır ve Sudan makamlarından, sınıra gelen kişilerin sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı 23 Nisan'da yaptığı açıklamada, Sudan'dan 436 vatandaşını tahliye ettiğini duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında " HDK'nin tamamen orduya katılmasını " öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin öldüğünü, 3 bin 700'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.







