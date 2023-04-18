Sudan ordusu ile isyancılar arasındaki çatışmalar şiddetleniyor: AB elçisine konutunda saldırı

Borrell saldırıya uğrayan bürokratının adını zikretmese de AB’nin Sudan’daki büyükelçisi İrlandalı diplomat Aidan O’Hara.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Josep Borrell saldırının nasıl gerçekleştiğine dair bir detay vermezken bir AB sözcüsü, büyükelçinin durumunun iyi olduğunu söyledi.





Twitter’dan bir paylaşım yapan Borrell, “Diplomatik binaların ve görevlilerin korunması Sudanlı yetkililerin sorumluluğundadır. Bu olay Birleşmiş Milletler’in Viyana Konvansiyonu’nun bariz bir şekilde ihlalidir” dedi.





Sudan geçen haftadan bu yana ordu ile paramiliter güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.





AFP’ye konuşan AB Sözcüsü Nabila Massrali “Çalışanlarımızın güvenliği önceliğimiz” dedi ve saldırıya rağmen Sudan’ın başkenti Hartum’dan çekilme yönünde bir karar almadıklarını da ekledi.





Dublinli bir avukat olan O’Hara, 1986’da İrlanda Dışişleri Bakanlığı’nda başladığı diplomasi kariyerine sonraki yıllarda Avrupa Birliği’nde devam etti.





Sudan’daki görevinden önce AB Cibuti Büyükelçisi ve İrlanda Etiyopya ve Güney Sudan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.





Sudan'da son durum





Birleşmiş Milletler Sudan Temsilcisi Volker Perthes, Pazartesi günü yaptığı açıklamada 185 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan sivil ve savaşçı sayısının 1.800’e yükseldiğini söyledi.





Çatışmalarda hava saldırıları, top atışları ve yerleşim yerleri içinde ağır makinalı tüfeklerle saldırılar düzenlendi.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Hartum’daki ABD personelini tahliye etmeyi şimdilik düşünmediklerini açıkladı.





Öte yandan ülkedeki tüm ABD’lilere son derece dikkatli olma tavsiyesinde bulundu.





Kuzeydoğu Afrika’da istikrarsızlıkla dolu bir geçmişe sahip Sudan, ülkeyi uzun süre yöneten Ömer el Beşir’in 2019’da devrilmesinden sonra askerler tarafından yönetiliyor.





O tarihten bu yana ülkedeki en güçlü iki kişiden biri ordunun başında, diğeri de onun yardımcısı pozisyonunda ve paramiliter güçlerin başında.





Bu iki askeri liderin sivil yönetime nasıl dönüleceği konusunda uzlaşamaması, bugünkü çatışmaların en büyük nedenlerinden biri.











