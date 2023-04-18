Sudan’da orduyla çatışan HDK ABD’nin ateşkes çağrısını kabul etti

Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu.
Sudan'da orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı.
Dagalu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ve diğer dost ülkelerin benzer şekilde geçici ateşkes çağrısı yapmasının ardından, HDK, sivillerin güvenli geçişi ve yaralıların tahliyesini sağlamak için 24 saatlik ateşkesi onayladığını yeniden teyit ediyor." ifadesini kullandı.
Ordu: "İsyancıların ateşkes ilanı alacağı ezici yenilgiyi örtmeyi amaçlıyor”
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken dün, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı görüştü.
Açıklamada, Blinken'in iki generalin sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunun altını çizdiği kaydedilmişti.
ABD'nin ateşkes çağrısına ordudan henüz cevap gelmedi.
Başkent Hartum'da dördüncü gününde çalışmalar sürüyor.
Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma
Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.