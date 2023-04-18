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Dünya

Sudan'daki çatışmalar sürüyor: ABD Dışişleri Bakanı Blinken iki tarafın generalleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdel Fattah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Hamdan Dagalo ile ayrı ayrı görüştü.

07:59 . 18/04/2023 Salı
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Sudan’da çatışmaların tarafı generallerle görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Sudan’da çatışmaların tarafı generallerle görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken’ın, Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı General Dagalo ile görüştüğü bildirildi.


Açıklamada, “(Bakan Blinken) savaş nedeniyle etkilenenler için insani yardımın ulaştırılmasına, Sudanlı ailelerin yeniden bir araya getirilmesine ve uluslararası toplumun Hartum'daki varlığının güvence altına alınmasına izin vermek için ateşkesin sağlanmasının aciliyetini vurguladı.” denildi.


Açıklamada, Bakan'ın iki generalin sivil, diplomatik personel ve insani yardım çalışanlarının güvenliğini ve refahını sağlama sorumluluğunun altını çizdiği kaydedildi.


-Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.


Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.


Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.




#ABD
#Abdulfettah el-Burhan
#Blinken
#Sudan
38 dakika önce
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