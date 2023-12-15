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Dünya

Sudan'daki savaş 7 milyon kişiyi evlerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'da devam eden savaşın, 7 milyon kişiyi, evlerini terk etmek zorunda bıraktığını bildirdi.

07:58 - 15/12/2023 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Grandi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle yerinden edilmelerle ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.


Sudan'daki savaşın, şu anda 7 milyon insanı, evlerini terk etmek zorunda bıraktığını belirten Grandi, "Yedi milyon mülteci ve yerinden edilmiş kişi. Dünya buna kayıtsız kalıyor." ifadesini kullandı.


Sudan iç savaşı


Sudan'da taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.


Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.


Ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.


Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu. Taraflar, barış müzakereleri kapsamında 7 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde, taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.




#savaş
#Sudan
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