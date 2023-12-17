Sudan'ın doğusundaki Gadarif'te olağanüstü hal ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, acil durum ve kamu güvenliği kanunu uyarınca ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, ikinci bir emre kadar eyalette 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılması, gösteri ve yürüyüş yapılması ile iş yerlerinin açılması yasaklandı.
HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.
Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimindeki başkent Hartum ve Cezira eyaletlerinin yanı sıra batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.
Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.