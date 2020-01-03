Dünya Süleymanini ölümü dünya basınında Ortadoğuda dehşet verici yeni bir sayfa açılacak
ORTADOĞU

Süleymani'ni ölümü dünya basınında: Ortadoğu'da dehşet verici yeni bir sayfa açılacak

ABD ordusunun Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen Süleymani'nin ölümü dünyanın gündemine oturdu. Süleymani'nin ölümü Ortadoğu'da artacak tansiyonun göstergesi ve İran'a vurulan en büyük darbe olarak yorumlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasım Süleymani ABD'nin operasyonuyla öldürüldü.
Kasım Süleymani ABD'nin operasyonuyla öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümü dünya basınında geniş bir şekilde yer buldu. ABD ordusunun Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen Süleymani'nin ölümü Ortadoğu'da artacak tansiyonun göstergesi olarak yorumlandı.

El Cezire Kasım Süleymani'nin ölümünü manşetten duyurarak, ABD Başkanı Donald Trump'ı emriyle operasyonun gerçekleştirildiğini yazdı. Süleymani için "İran'ın güvenlik aygıtı" ifadesi kullanılan haberde bölgesel gerginliğin artacağı vurgusu yapıldı.

Reuters ajansı ise Kasım Süleymani'nin ölümünü, İran'ın tehdidiyle birlikte manşetten gördü. Haberde Süleymani'den Ortadoğu'da büyüyen askeri etkinin mimarı olarak bahsedildi.

İngiliz Guardian gazetesi ise haberi, ABD'nin Irak'taki vatandaşlarına acil dönüş çağrısıyla birlikte duyurdu. Haberde Süleymani'nin ölümününü Ortadoğu'da dehşet verici yeni bir sayfanın açılmasına neden olacağı yorumu yapıldı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise Kasım Süleymani'nin İran'ın en güçlü askeri komutanı olduğu bilgisine yer verilerek, yapılan operasyonun iki ülke arasındaki en büyük gerilim olduğunun altı çizildi.

New York Times gazetesi ise haberi Trump'ın emriyle operasyonun gerçekleştirildiği başlığı ile duyurdu. Haberde Süleymani'nin öldürülmesi İran'a karşı ciddi bir darbe olarak yorumlandı.

ABD'li Washington Post gazetesi ise Süleymani'nin ölümünün bölgeyi yeni bir şiddet döngüsünün içine sokacağı yorumunu yaptı.
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