Süleymani'nin halefi hain mi? Kaani gözaltında iddiası

Yetkililer, Kaani'nin doğrudan Hamaney'e bilgi veren bir heyet tarafından sorgulandığını aktardı. İsrail'in 4 Ekim'de Haşim Safiyuddin'i öldürdüğü bombardımanda Kaani'nin de öldüğü iddia edilmişti. Suikasttan beri Kaani ile DMO arasındaki irtibatın koptuğu da öne sürülürken MEE'ye konuşan DMO yetkilileri, Kaani'nin suikast sonrası Tahran'a döndüğünü ifade etti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'deki Nasrallah suikastının ardından Dahiye'ye gönderilen Kaani, burada Safiyuddin ile koordine olarak örgütün Şura Meclisi toplantısını organize etti. Safiyuddin tarafından bizzat toplantıda olması istenen Kaani, kısa bir süre kala toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini bildirerek irtibatı kopardı. Yetkililere göre, suikastın ardından Tahran'a dönen Kudüs Gücü Komutanı, Hamaney'in talimatıyla ihanet suçlamasıyla kimsenin bilmediği bir yerde gözetim altına alındığı iddia edildi. Sky News ise Kaani'nin sorgulama sırasında kalp krizi geçirdiğini öne sürdü. 6Kaani, ABD tarafından 2020 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen eski DMO Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine geçmişti. Öte yandan, Kaani'nin akıbeti hakkında tartışmalar sürerken DMO tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim'deki saldırıda öldürüldüğü iddiaları yalanlanarak Kaani'ye hizmetlerinden dolayı kendisine Hamaney tarafından "Fetih Nişanı" verileceğini duyurdu.