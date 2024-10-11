Süleymani'nin halefi hain mi? Kaani gözaltında iddiası

Hamas lideri Heniyye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastından sonra İran, ''İsrail'e çalışan hainleri'' arıyor.
İsrail'in temmuz ayında Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi suikastla öldürmesiyle başlayan ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı da öldürmesinin ardından İran'ın başkenti Tahran'da hâin arayışı yoğunlaştı. Middle East Eye'ye bilgi veren İran Devrim Muhafızları'nın (DMO) Tahran, Beyrut ve Bağdat'ta görevli 10 yetkilisi, İran'ın bölgedeki milis gruplarından sorumlu DMO Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin ihanet suçlamasıyla Tahran'da gözetim altına alındığını öne sürdü. Söz konusu yetkililer, Kaani'nin 4 Ekim'de üst düzey Hizbullah Komutanı Haşim Safiyuddin'in İsrail tarafından Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de öldürülmesinin ardından Tahran'a çağrıldığını ve bizzat Dini Lider Ali Hamaney'in emriyle gözetim altına altına alındığını söyledi.
NASRALLAH'I ELE VERDİ ŞÜPHESİ
Yetkililer, Kaani'nin doğrudan Hamaney'e bilgi veren bir heyet tarafından sorgulandığını aktardı. İsrail'in 4 Ekim'de Haşim Safiyuddin'i öldürdüğü bombardımanda Kaani'nin de öldüğü iddia edilmişti. Suikasttan beri Kaani ile DMO arasındaki irtibatın koptuğu da öne sürülürken MEE'ye konuşan DMO yetkilileri, Kaani'nin suikast sonrası Tahran'a döndüğünü ifade etti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 27 Eylül'deki Nasrallah suikastının ardından Dahiye'ye gönderilen Kaani, burada Safiyuddin ile koordine olarak örgütün Şura Meclisi toplantısını organize etti. Safiyuddin tarafından bizzat toplantıda olması istenen Kaani, kısa bir süre kala toplantıya katılmaktan vazgeçtiğini bildirerek irtibatı kopardı. Yetkililere göre, suikastın ardından Tahran'a dönen Kudüs Gücü Komutanı, Hamaney'in talimatıyla ihanet suçlamasıyla kimsenin bilmediği bir yerde gözetim altına alındığı iddia edildi. Sky News ise Kaani'nin sorgulama sırasında kalp krizi geçirdiğini öne sürdü. 6Kaani, ABD tarafından 2020 yılında Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülen eski DMO Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine geçmişti. Öte yandan, Kaani'nin akıbeti hakkında tartışmalar sürerken DMO tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim'deki saldırıda öldürüldüğü iddiaları yalanlanarak Kaani'ye hizmetlerinden dolayı kendisine Hamaney tarafından "Fetih Nişanı" verileceğini duyurdu.
İRAN'DAN BÖLGESEL DIPLOMASI HAMLESI
İşgalci İsrail'in, Ortadoğu'daki İran bağlantılı milis gruplara yönelik peş peşe düzenlediği büyük saldırılara yalnızca 1 Ekim günü düzenlediği etkisiz balistik füze saldırılarıyla cevap veren İran, sorunun diplomatik yollarla çözülmesi için bölgesel diplomasi hamlesi başlattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakci, füze saldırılarının ardından Beyrut ve Şam ile başladığı diplomatik ziyaretleri dün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin ele alındığı açıklanan toplantının ardından gazetecilere El-Cezire'ye konuşan Arakci, "Suudi Arabistan ve Katar bölgede önemli roller oynuyor. Bizde (Gazze ve Lübnan'daki) savaşların bitmesi için diplomatik kanalların kullanılması amacıyla onlarla görüşmeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.