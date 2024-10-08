İran ile terör devleti İsrail arasındaki gerilim petrol piyasasını nasıl etkiler?

Brent ham petrol vadeli işlemleri, bugün itibariyle 55 sent ya da yüzde 0,7 artışla varil başına 78,17 dolar oldu. ABD Batı Teksas Intermediate

Brent ham petrol vadeli işlemleri, bugün itibariyle 55 sent ya da yüzde 0,7 artışla varil başına 78,17 dolar oldu. ABD Batı Teksas Intermediate

Bu saldırı, Nisan ayında İsrail'e yaklaşık 300 füze ve insansız hava aracı fırlatan İran'ın bu yıl İsrail'e yönelik ikinci saldırısı oldu. Ancak geçmiş saldırıya göre çok daha gelişmiş silah sistemleri kullanıldı.

İsrail ve ABD saldırıya misilleme sözü verirken, bölgeyi istikrarsızlaştırabilecek ve küresel petrol piyasalarını etkileyebilecek bir çatışmanın patlak verebileceğinin emarelerini de sergiledi.

Bir OPEC üyesi olan İran günde yaklaşık 3,2 milyon varil petrol üretiyor ve bu da küresel üretimin yaklaşık yüzde 3'üne tekabül ediyor. İsrail'in saldırıları İran'ın enerji altyapısı için doğrudan bir tehdit oluşturabilir.

ABD yaptırımlarına rağmen İran'ın petrol ihracatı bu yıl son yılların en yüksek seviyesi olan günlük 1.7 milyon varile yükseldi ve en büyük müşterisi ise ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını tanımayan Çin oldu.

Buna ek olarak, zayıf bir küresel talep görünümü fiyatların ne kadar yükselebileceğini sınırlayabilir. Önemli arz kesintileri veya uzun süreli belirsizliği tetikleyen jeopolitik bir olay olmadan, petrol fiyatlarının yeni uç noktalara fırlamak yerine daha yüksek bir aralıkta seyretmesi daha olasıdır” dedi.