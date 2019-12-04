Suriye Geçici Hükümetinden YPG/PKK'ya zorla katılanlara af

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Esenler’deki millet bahçesinde açılan parkurda çıplak ayakla yürünüyor

Esenler Belediye Başkanı Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde açılan ve çıplak ayakla yürünen ‘Şifa Bahçesi’nde ilk yürüyüşü gerçekleştirdi. Beraberinde bulunan ekip ile çıplak ayakla ilk yürüyüşü gerçekleştiren Başkan Göksu, “Burası Türkiye’nin ilk ayakkabısız girilen parkıdır. Burası sağlık ve terapi için de çok önemli bir mekan. Değişik kumlardan ve materyallerden yürüyüş parkuru var. Burada yürüdüğünüz zaman terapi yaptığı için bir şifa kaynağı olarak görünüyor” dedi.