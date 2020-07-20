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Dünya Beşşar Esedten trajikomik seçim Göstermelik sandık için bile sarayından çıkamadı
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Suriye seçimlerinde son gelişmeler: Beşşar Esed'ten trajikomik seçim

Beşşar Esed'ten trajikomik seçim: Göstermelik sandık için bile sarayından çıkamadı

Askeri darbe ile yönetimi ele geçiren babası Hafız Esed'in ölümüyle 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Beşşar Esed, milletvekili seçimi için oy kullandı. Beşşar ve Esma Esed'in saraya getirtilen sandıkta kullandıkları oy alay konusu oldu.

Haber Merkezi Diğer
Beşşar Esed, milletvekili seçimi için oy kullandı.
Beşşar Esed, milletvekili seçimi için oy kullandı.

Suriye Resmi Haber ajansı SANA sabah saatlerinde Beşşar ve Esma Esed'in oy kullanma görüntülerini servis etti. Babası Hafız Esed'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Beşşar Esed 2000 yılındaki seçimi yüzde 97, 29 gibi dünya seçim tarihinde görülmemiş bir oy yüzdesiyle kazandı.

  • Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in 19 Temmuz'da 250 sandalyeli parlamento seçimleri için oy kullanma görüntüleri alay konusu oldu.

Rejim resmi haber ajansının ''Esed çifti oyunu Cumhuriyet İşleri Bakanlığı merkez binasında kullandı'' açıklamasına rağmen Suriyeli muhalifler, Beşşar ve Esma Esed'in oyunu kullanmaları için sandığın saraya getirildiğini iddia etti.

Şam tiyatrosu: Halksız ülkede seçime gidiyor
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Şam tiyatrosu: Halksız ülkede seçime gidiyor

Olayı trajikomik bir mizansen olarak nitelendiren muhalif kanat, Beşşar Esed'in sandık görevlisine kimlik gösterme anları ve oy kullanılan alanda özel olarak yerleştirilen spot ışıklar trajikomik tiyatronun göstergesi olarak yorumladı.

PKK işgal ettiği bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi

  • Suriye'de özgür seçimlerin yapılması yönünde başlayan gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışan Beşşar Esed 9 yıllık savaş sürecinde 13 milyon Suriyelinin göç etmesine sebep oldu. Nüfusu savaş öncesi 23 milyon olan Suriye'de halkın yarısı mülteci durumunda ve yapılan seçimlerde oy kullanamadı.

PKK, ülkenin doğusunda Rakka, Haseke, Münbiç, Deir el Zor'da kontrol ettiği bölgelerde seçim sandığı kurulmasına izin vermedi. PKK Sözcüsü Lokman Ahmet, Suriye Hükümeti’nin halen ülkede bir kriz olduğunu kabul etmediğini ve hiçbir farklı kesimi kabul etmeyerek iç müzakereleri başlatmadığını'' gerekçe göstererek seçimleri tanımadıklarını açıkladı.

Suriye’de rejim karşıtı protesto: Biz vatanımızı geri istiyoruz
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Suriye’de rejim karşıtı protesto: Biz vatanımızı geri istiyoruz
Suriye'nin İdlib kentinde savaş nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kalan yüzlerce kişi, Esad rejimi karşıtı eylem düzenledi. İdlib kentinin merkezinde toplanan eylemciler rejim karşıtı sloganlar atarken, “Ne Esad rejimi, ne mülteci kampları biz vatanımızı geri istiyoruz” ifadelerini kullandı. Göstericiler, rejim saldırıları nedeni ile evlerinden göç etmek zorunda kaldıklarını dile getirirken, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.


Meşruiyyeti yok

Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Nasır el Hariri'de yapılan seçimlerin meşru olmayan bir yönetim tarafından yapıldığını ve hiç bir geçerliliği olmadığını açıkladı. Esed'in yaptığı seçim BM tarafından da tanınmıyor.

Esed'in ensesindeyiz: SİHA'lar Rus hava savunma sistemlerini tek tek tespit etti
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Esed'in ensesindeyiz: SİHA'lar Rus hava savunma sistemlerini tek tek tespit etti
Suriye'deki kısa ve orta menzilli Rus yapımı hava savunma sistemleri, Türk SİHA-İHA'ları tarafından tek tek tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kendi halkını katleden Esed'i eleştirmeyip, Türkiye'yi eleştirmesine sert tepki gösteren Erdoğan, ''Esed, Kılıçdaroğlu'nu tarifsiz bir sevinçle takip ediyordur, darbeci Hafter alkışlayarak dinliyordur'' ifadelerini kullandı.

34 askerimizin şehit olduğu gece Kılıçdaroğlu: Esed’in askerleri bizim askerleri koruyor
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34 askerimizin şehit olduğu gece Kılıçdaroğlu: Esed’in askerleri bizim askerleri koruyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Şubat gecesi KRT TV'de canlı yayın konuğuydu. Saat 20.30'da başlayan program 22.10'da bitti. Saatler 21.30'u gösterirken Kılıçdaroğlu, Türk askerinin İdlib'de konuşlanmasını değerlendirirken şöyle bir yorum yaptı: 'İdlib'de niye bulunuyoruz. Gözlem noktalarını koyduk tamam. Şimdi orada bulunmamızın nedeni eğer Esed'i devirmek içinse, çıkıp bunu açık açık söylersiniz. 'Ben Suriye'ye savaş açacağım. Esad rejimi yıkılıncaya kadar da bu savaşı sürdüreceğim.' Bunu söylersiniz. Bunu söylemiyorsunuz. Peki biz orada niye duruyoruz. PKK'lı var mı? PKK da yok. Niye orada duruyoruz? Gözlem noktalarının şu anda bildiğim kadarı ile 7'si Esad'ın askerlerinin aldığı bölgede ve onların korumasında. Bir anlamda Esad'ın askerleri bizim askerleri koruyor orada.' Kılıçdaroğlu bu sözleri söyledikten dakikalar sonra İdlib'de görev yapan askerlerimizin Esed rejimin alçakça saldırısına uğradığı bilgisine ulaşıldı. 34 Mehmetçik bu hain saldırıda şehit oldu.


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