Suriye seçimlerinde son gelişmeler: Beşşar Esed'ten trajikomik seçim
Beşşar Esed'ten trajikomik seçim: Göstermelik sandık için bile sarayından çıkamadı
Askeri darbe ile yönetimi ele geçiren babası Hafız Esed'in ölümüyle 2000 yılında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Beşşar Esed, milletvekili seçimi için oy kullandı. Beşşar ve Esma Esed'in saraya getirtilen sandıkta kullandıkları oy alay konusu oldu.
Suriye Resmi Haber ajansı SANA sabah saatlerinde Beşşar ve Esma Esed'in oy kullanma görüntülerini servis etti. Babası Hafız Esed'in ölümü sonrası Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Beşşar Esed 2000 yılındaki seçimi yüzde 97, 29 gibi dünya seçim tarihinde görülmemiş bir oy yüzdesiyle kazandı.
Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'in 19 Temmuz'da 250 sandalyeli parlamento seçimleri için oy kullanma görüntüleri alay konusu oldu.
Rejim resmi haber ajansının ''Esed çifti oyunu Cumhuriyet İşleri Bakanlığı merkez binasında kullandı'' açıklamasına rağmen Suriyeli muhalifler, Beşşar ve Esma Esed'in oyunu kullanmaları için sandığın saraya getirildiğini iddia etti.
Olayı trajikomik bir mizansen olarak nitelendiren muhalif kanat, Beşşar Esed'in sandık görevlisine kimlik gösterme anları ve oy kullanılan alanda özel olarak yerleştirilen spot ışıklar trajikomik tiyatronun göstergesi olarak yorumladı.
PKK işgal ettiği bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi
Suriye'de özgür seçimlerin yapılması yönünde başlayan gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışan Beşşar Esed 9 yıllık savaş sürecinde 13 milyon Suriyelinin göç etmesine sebep oldu. Nüfusu savaş öncesi 23 milyon olan Suriye'de halkın yarısı mülteci durumunda ve yapılan seçimlerde oy kullanamadı.
PKK, ülkenin doğusunda Rakka, Haseke, Münbiç, Deir el Zor'da kontrol ettiği bölgelerde seçim sandığı kurulmasına izin vermedi. PKK Sözcüsü Lokman Ahmet, Suriye Hükümeti’nin halen ülkede bir kriz olduğunu kabul etmediğini ve hiçbir farklı kesimi kabul etmeyerek iç müzakereleri başlatmadığını'' gerekçe göstererek seçimleri tanımadıklarını açıkladı.
Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Nasır el Hariri'de yapılan seçimlerin meşru olmayan bir yönetim tarafından yapıldığını ve hiç bir geçerliliği olmadığını açıkladı. Esed'in yaptığı seçim BM tarafından da tanınmıyor.