Suriye’de 3 şehit: Patlayıcılar imha sırasında infilak etti

Suriye’nin Tel Abyad kentindeki uygulama noktasında yakalanan patlayıcılar, imha edilirken infilak etti. Yaşanan patlamada polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu şehit düştü. 7 polis de yaralandı. Aynı patlamada 1 yerel polis de şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü, bombaları ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanmak için yurda sokmayı planlıyordu. Olayda yaralanan polisler, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Akçakale ve Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bankanlığından taziye mesajı paylaşıldı.