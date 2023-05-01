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Dünya

Suriye’de 3 şehit: Patlayıcılar imha sırasında infilak etti

Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde tespit edilen PKK/PYD’ye ait patlayıcılar imha edilirken patlama oldu. Acı olayda polis memurları Özgür Barçın ve Resul Barutçu ile 1 yerel polis şehit oldu. Şanlıurfa Valiliği, terör örgütünün patlayıcıları Türkiye genelindeki bombalı eylemlerde kullanmayı planladığını açıkladı.

04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özgür Barçın, Resul Barutçu.

Özgür Barçın, Resul Barutçu.

Suriye’nin Tel Abyad kentindeki uygulama noktasında yakalanan patlayıcılar, imha edilirken infilak etti. Yaşanan patlamada polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu şehit düştü. 7 polis de yaralandı. Aynı patlamada 1 yerel polis de şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü, bombaları ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanmak için yurda sokmayı planlıyordu. Olayda yaralanan polisler, 8 ambulans ve 2 UMKE Timi ile Akçakale ve Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Olay sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bankanlığından taziye mesajı paylaşıldı.



#Suriye
#Tel Abyad
#Şehit
#UMKE
#Resul Barutçu
#Özgür Barçın
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