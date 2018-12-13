Dünya Suriyede tünel çöktü Çok sayıda PKKlı terörist öldü
ORTADOĞU

PKK'lı teröristler kendi kazdıkları tünelin altında kaldı​

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü

Türkiye'nin operasyon yapmak üzere olduğu Suriye'nin Rasulayn bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler kendi kazdığı tünelin altında kaldı. Meydana gelen göçükte bir grup teröristin öldüğü ifade edildi.

DHA
Rasulayn'da PKK'lıların kazdığı tünel çöktü.
Rasulayn'da PKK'lıların kazdığı tünel çöktü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/PYD'li teröristlerin Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için kazdıkları tüneller, yağmur nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan bir grup teröristin öldüğü belirtildi.

İKİ TÜNEL ÇÖKTÜ

Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezdeki Harabat Mahallesi'nde ve Asfar Neccar bölgesinde kazı çalışması yapılan 2 tünel, aşırı yağış nedeniyle çöktü.


DUVARLAR VE YOLLAR ÇATLADI


Göçük altında kalan bir grup PKK/PYD'li teröristin öldüğü öne sürüldü. Meydana gelen göçükler sonucu bölgedeki bazı evlerin bahçelerinde ve yollarda çukurlar oluştu

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