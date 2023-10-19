Suriye'deki ABD üssünün çevresine SİHA'lı saldırı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bulunan Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırı düzenlediğini, "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığını" açıkladı. Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı. İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.