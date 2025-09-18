Suriye’den 25 yıl aradan sonra ABD’ye ilk üst düzey ziyaret

Şeybani, ilk olarak ABD Hazine Bakanlığından bir dizi yetkiliyle bir araya geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da hazır bulunduğu toplantıda, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alındı.