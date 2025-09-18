Yeni Şafak
Suriye’den 25 yıl aradan sonra ABD’ye ilk üst düzey ziyaret

23:4618/09/2025, Perşembe
IHA
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey yekili oldu
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey yekili oldu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında ABD'nin başkenti Washington DC'ye gerçekleştirdiği ziyaretle 25 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Şeybani'nin gerçekleştirdiği görüşmelerde, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 25 yıl aradan sonra ABD’ye resmi ziyarette bulunan ilk üst düzey yetkili oldu.


Suriye’den ABD’ye 25 yıl aradan sonra ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyaret kapsamında ABD’nin başkenti Washington DC’ye geldi. Şeybani temasları kapsamında, Suriye’ye yönelik ABD yaptırımlarının kalıcı olarak kaldırılması için görüşmelerde bulunacak.


Şeybani, ilk olarak ABD Hazine Bakanlığından bir dizi yetkiliyle bir araya geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da hazır bulunduğu toplantıda, terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar ve Suriye ekonomisini küresel finans sistemine güvenli bir şekilde yeniden bağlamanın yolları ele alındı.


Şeybani, daha sonra Arizona Kongre Üyesi Ibb Hamada ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.


Şeybani’nin temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile de bir araya gelmesi bekleniyor.



