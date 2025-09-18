Yeni Şafak
Şam'da korkunç görüntüler: Muhalif savaşçıların gömüldüğü değerlendirilen bir toplu mezar daha bulundu

23:1818/09/2025, Perşembe
Suriye'nin başkenti Şam'ın Ateybe bölgesinde yaklaşık 100 muhalif savaşçıya ait olduğu değerlendirilen kalıntıların bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelindeki arama tarama faaliyetleri sonucu toplu mezarlar ortaya çıkarılmaya devam ediyor.



Genel güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda Ateybe bölgesinde muhalif savaşçılara ait olduğu tahmin edilen toplu mezar bulundu.



Gerçekleştirilen kazıda yaklaşık 100 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.



