Suriye’den BAE’ye uçak kazası nedeniyle taziye mesajı

10/03/2026, Salı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir uçağın teknik arıza nedeniyle düşmesi ve iki askerin hayatını kaybetmesi üzerine resmi bir taziye mesajı yayımladı. Şam yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kazadan duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçağın teknik arıza nedeniyle düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şam yönetiminin kazada hayatını kaybeden askerler için üzüntü duyduğu belirtilerek, Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerinin iletildiği ifade edildi.


Açıklamada ayrıca Suriye’nin bu zor süreçte Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine sabır dilendiği ve ülkeye güvenlik ile istikrar temennisinde bulunulduğu kaydedildi.



