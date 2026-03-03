Yeni Şafak
Filipinler'de helikopter kazası: 2 ölü 3 yaralı

15:333/03/2026, Salı
DHA
Yetkililer, teknik incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
Filipinler'in Rizal eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Filipinler'in başkenti Manila'dan havalanan ve Quezon eyaletine gitmekte olan Bell 505 tipi helikopter, saat 07.30 sıralarında Rizal eyaletine bağlı Pililla bölgesinde düştü. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, helikopterdeki bir kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kazadan yaralı kurtulan 3 kişiden biri olan pilotun durumunun kritik olduğu ancak bilincinin açık olduğu ifade edildi. Emniyet yetkilileri, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), açık havada meydana gelen kazanın nedenini belirlemek üzere kaza kırım ve inceleme ekibinin görevlendirildiğini duyurdu.

Yetkililer, teknik incelemelerin ardından kazanın kesin nedeninin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.



