Filipinler'de helikopter kazası: 2 ölü 3 yaralı

Filipinler'in başkenti Manila'dan havalanan ve Quezon eyaletine gitmekte olan Bell 505 tipi helikopter, saat 07.30 sıralarında Rizal eyaletine bağlı Pililla bölgesinde düştü. Yerel makamlardan yapılan açıklamada, helikopterdeki bir kişinin olay yerinde, diğer kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.