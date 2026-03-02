Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Giresun’da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Giresun’da trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

21:432/03/2026, понедельник
IHA
Sonraki haber
Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde pikabın çarptığı 68 yaşındaki Mustafa Koç hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi incelemenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tirebolu-Doğankent kara yolu Sekü köyü mevkiinde F.Ş. yönetimindeki 28 AEN 017 plakalı pikap, yola aniden çıkan köpekten kaçmak isterken yolun karşısında bulunan Mustafa Koç’a (68) çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki fındık bahçesine savrulan Mustafa Koç’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Koç’un cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü F.Ş. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Giresun
#Tirebolu
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşiyor mu? İşte Mart 2026 ara tatil detayları