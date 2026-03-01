Sakarya'da kafa kafaya çarpışan otomobil kazasında bir ölü

Yeni Şafak
23:351/03/2026, Pazar
DHA
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden 1’i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza, saat 18.15 sıralarında Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğurcan Çavdaroğlu idaresindeki 54 SK 574 plakalı otomobil ile M.B.V. (47) idaresindeki 54 AEB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerden biri demir yığını haline dönüştü. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücülerden Uğurcan Çavdaroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı olan diğer sürücü M.B.V., ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Çavdaroğlu’nun cenazesi de Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Sakarya
#Kaza
#Otomobil
