Uludere Çayı’nda binlerce ölü balık bulundu: Ekipler seferber oldu

19:0327/02/2026, Cuma
IHA
Sakarya’nın Hendek ilçesinin merkezinden geçen Uludere Çayı’nda çok sayıda ölü balık bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Çaydan numune alınırken, inceleme başlatıldı.

Hendek ilçesinde bulunan Uludere Çayı’nda çok sayıda balık su yüzeyinde ölü halde bulundu.

Çay yüzeyini kaplayan balıklar endişe oluşturdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune aldı.

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

