Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Üç yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
