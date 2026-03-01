Yeni Şafak
Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Üç yaralı

Diyarbakır’da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Üç yaralı

23:391/03/2026, Pazar
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve tedbir amaçlı hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#Bağlar
#Kaza
#Otomobil
