5 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Mevlide katılmak için yola çıkmışlar

14:2425/02/2026, Çarşamba
IHA
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay ortaya çıktı. Dayı, 3 yeğeni ve ablası, ilçe merkezindeki mevlit programına katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Çınarköy Mahallesi’nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybedenler otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Köyden mevlit için çıkmışlar

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belirlendi. Serhat Özpınar, Meryem, Zemzem ve Gamze Karatay ile diğer otomobildeki Mahmut Gezer’in kazada hayatını kaybettiği, Karatay ailesinin de akşamki mevlit programına katılmak için ilçe merkezine doğru hareket halinde oldukları öğrenildi.


#diyarbakır
#ölüm
#kaza
