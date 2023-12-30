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Diyarbakır Havalimanı'nda korkutan kaza: Özel jet pistten çıktı

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi. Uçağın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. 

12:42 - 30/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:46 - 30/12/2023 Cumartesi
DHA
Uçağın kurtarılması için ekipler harekete geçti
Uçağın kurtarılması için ekipler harekete geçti

Edinilen bilgiye göre, TC-LLL kuyruk tescilli Cessna 560XL Citation XLS tipi özel jet içinde yolcusuyla saat 08.30'da Diyarbakır seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı.


Özel jet, yoğun sisin bulunduğu Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Kaza sonrası olay yerin ekipler yönlendirilirken yolcular uçaktan tahliye edildi.


Uçağın kurtarılması için ekipler harekete geçti






 





#Diyarbakır Havalimanı
#Özel jet
#Atatürk Havalimanı
3 saat önce
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