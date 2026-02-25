Yeni Şafak
Diyarbakır'da dehşet: 15 yaşındaki Amine silahla vurulmuş halde bulundu

14:1825/02/2026, Çarşamba
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Amine Durman (15), evinde, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Diyarbakır Bismil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, Amine Durman evde yalnız olduğu sırada silah sesi duyuldu. Durumu fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Durman’ı uzun namlulu silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İşlemlerin ardından Amine Durman’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek Bismil’de toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




