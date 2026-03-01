İran’dan ABD uçak gemisine balistik füze saldırısı

Yeni Şafak
İran Devrim Muhafızları: Abraham Lincoln Uçak Gemisi 4 İran füzesiyle hedef alındı
İran Devrim Muhafızları: Abraham Lincoln Uçak Gemisi 4 İran füzesiyle hedef alındı

İran Devrim Muhafızları, ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e dört balistik füze fırlatarak hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin haftalar öncesinde bölgeye gönderdiği Abraham Lincoln uçak gemisini 4 balistik füze ile vurduğunu açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin gurur verici eylemleri ve Amerikan-Siyonist düşmanlarının hedeflerine yönelik saldırının ardından, ABD Ordusuna ait Abraham Lincoln uçak gemisine dört balistik füze saldırısı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin düşmanın yorgun askeri birliklerine yönelik güçlü saldırıları yeni bir aşamaya girdi ve hem kara hem de deniz, işgalci teröristlerin mezarlığı haline gelecek."

Trump Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya göndermişti

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın
"USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli."
ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

New York Times'ın (NYT) 13 Şubat'taki bir haberinde dört ABD'li yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Karayipler'de konuşlu uçak gemisi "USS Gerald R. Ford" ve beraberindeki gemilerin Orta Doğu'ya gönderilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Geminin özellikleri

Bölgeye sevk edilen ve gerilimin odağında yer alan USS Abraham Lincoln (CVN-72), ABD'nin en güçlü uçak gemilerinden biri olarak biliniyor. Nükleer enerjiyle çalışan ve 330 metreyi aşan uzunluğa sahip olan bu devasa yüzen kale, yaklaşık 90 uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip. Gelişmiş radar sistemleri ve füze savunma ağlarıyla korunan gemi, bünyesindeki F-35C ve F/A-18E/F Super Hornet savaş uçaklarıyla bölgedeki operasyonların ana komuta ve saldırı merkezi görevini yürütüyor.




