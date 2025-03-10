YPG teslim oldu: Abdi Şahin ile Ahmed Şara anlaşmayı imzaladı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü lağvetme çağrısı sonrası, örgütün Suriye kolu YPG de silah bıraktı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı. Suriye Cumhurbaşkanlığı da YPG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu. Anlaşmaya göre; Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacak, petrol ile gaz sahaları Suriye yönetimine devredilecek.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, örgütün lağvedilmesini istedi.
"1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır." diyen Öcalan, "Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.
Bu çağrının terör örgütünün Suriye kolu YPG'yi kapsayıp kapsamayacağı konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı.
Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
YPG teslim oldu: Şahin ile Şara anlaşmayı imzaladı
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı.
Suriye Cumhurbaşkanlığı da YPG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.
"Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlandı"
"1- Tüm Suriyelilerin temsilde ve siyasi sürece katılımda haklarının güvence altına alınması ve devlet kurumlarının ehliyet ve liyakat esasına göre inşa edilmesi; dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak.
2- Kürt toplumunun Suriye devletinde asli bir toplum olarak kabul edilmesi ve Suriye devletinin vatandaşlık hakkı ile anayasal haklarını güvence altına alması.
8- Yürütme komitelerinin, bu anlaşmanın uygulanmasını mevcut yılın sonunu aşmayacak şekilde gerçekleştirmek için çalışması ve çaba göstermesi."
İmza öncesi ABD ile görüşmüştü
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye'de besledikleri örgütün elebaşı Şahin ile bugün bir görüşme gerçekleştirmişti.