YPG teslim oldu: Abdi Şahin ile Ahmed Şara anlaşmayı imzaladı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı'ya giden DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, örgütün lağvedilmesini istedi.

"1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır." diyen Öcalan, "Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısını yaptı.

Bu çağrının terör örgütünün Suriye kolu YPG'yi kapsayıp kapsamayacağı konusunda çeşitli açıklamalar yapıldı.

Tutuklu HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Öcalan'ın yaptığı çağrının YPG'yi de kapsadığını belirtip, "Yani sadece Türkiye'deki, Kuzey Irak'taki PKK'ya yönelik değil elinde silah tutan bütün unsurlar, topyekûn devre dışı bırakıldı." demişti.

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

YPG teslim oldu: Şahin ile Şara anlaşmayı imzaladı

Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal eden YPG, teslim olup Şam yönetimi ile el sıkıştı.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşmaya imza attı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı da YPG'nin devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.

"Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlandı"

Anlaşmaya göre; Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanacak, petrol ile gaz sahaları Suriye yönetimine devredilecek.

Gazeteci Yunus Paksoy'un aktardığına göre, anlaşma maddeleri şöyle:

"1- Tüm Suriyelilerin temsilde ve siyasi sürece katılımda haklarının güvence altına alınması ve devlet kurumlarının ehliyet ve liyakat esasına göre inşa edilmesi; dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak.

2- Kürt toplumunun Suriye devletinde asli bir toplum olarak kabul edilmesi ve Suriye devletinin vatandaşlık hakkı ile anayasal haklarını güvence altına alması.

3- Suriye topraklarının tamamında ateşkesin sağlanması.

4- Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere Suriye devleti yönetimine entegre edilmesi.

5- Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine, evlerine dönüşlerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının temin edilmesi.

6- Suriye devletinin Esed ailesinin iktidarını koruma ve devletin güvenliğini ve birliğini tehdit eden tüm unsurlarla mücadelede desteklenmesi.

7- Bölünme çağrılarının, nefret söylemlerinin ve Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında fitne çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi.

8- Yürütme komitelerinin, bu anlaşmanın uygulanmasını mevcut yılın sonunu aşmayacak şekilde gerçekleştirmek için çalışması ve çaba göstermesi."

İmza öncesi ABD ile görüşmüştü

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye'de besledikleri örgütün elebaşı Şahin ile bugün bir görüşme gerçekleştirmişti.



