ABD'den PKK/YPG'ye üst düzey ziyaret: Elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.
Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile CENTCOM Komutanı Kurilla arasında bir görüşme gerçekleşti. CENTCOM'dan yapılan resmi açıklamada, Kurilla'nın 5-8 Mart tarihleri arasında Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştirdiği, ziyaret kapsamında İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan'da kilit liderler ve askerlerle üst düzey görüşmeler yaptığı kaydedildi.
DEAŞ'la mücadele maskesine sığındı
DEAŞ'la mücadele maskesine sığındı
Açıklamada,
"Suriye'de General Kurilla, ABD askeri komutanları ve askerlerinin yanı sıra DEAŞ'ı yenme ortaklarımız SDG (YPG) ile bir araya geldi. General Kurilla, Suriye'deki gelişen durum hakkında bilgi ve devam eden DEAŞ'ı yenme kampanyası ile bölgede terörist grubun yeniden canlanmasını önleme çabaları hakkında bir değerlendirme aldı."
ifadelerine yer verildi.
#CENTCOM
#Erik Kurilla
#Mazlum Abdi
#Terör örgütü PKK/YPG
#Suriye
#ABD