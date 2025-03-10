ABD'den PKK/YPG'ye üst düzey ziyaret: Elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü

"Suriye'de General Kurilla, ABD askeri komutanları ve askerlerinin yanı sıra DEAŞ'ı yenme ortaklarımız SDG (YPG) ile bir araya geldi. General Kurilla, Suriye'deki gelişen durum hakkında bilgi ve devam eden DEAŞ'ı yenme kampanyası ile bölgede terörist grubun yeniden canlanmasını önleme çabaları hakkında bir değerlendirme aldı."