Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya ve Esed rejimine karşı birlikte hareket etme kararı aldı

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) bünyesinde kabile reisleri, aşiret liderleri, muhalifler ve siyasiler, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Rasulayn'ın Udvaniyye köyünde bir araya geldi.

"Aşiretlerin Büyük Barış Pınarı Harekatı Buluşması" adlı etkinliğe, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, SKAM Genel Sekreteri Abdülaziz Muslat, Suriye'nin en büyük aşiretlerinden biri olan Bekkara aşireti liderlerinden Amir El Beşir, Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisi Başkanı Vail Hamdo'yla Meri El Yusuf ve Suriye Milli Ordusu'nun bileşenlerinin komutanları katıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele

Liderlerin gündeminde, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı Şiileştirme politikası maddeleri yer aldı.

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SKAM'ın Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu buluşmayla Esed rejimine, bölücü ve mezhebi terör örgütlerine karşı bütün Fırat bölgesindeki Arap, Hristiyan, Süryani, Türkmen ve Kürt aşiretlerinin bir araya geldiğini söyledi.

"Suriye'yi PKK ve maskelerinden kurtaracağız"

Muslat, "Suriye topraklarını, Esed rejiminden, İran'ın nefret dolu işgalinden, terör örgütü PKK ve maskelerinden kurtaracağız. Çoğul, medeni ve demokrasiye saygı duyan bir Suriye'yi tesis etmek istiyoruz" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa da daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı uygulamaların benzerini şu anda terör örgütü YPG/PKK ve İran destekli terörist grupların yaptığını vurguladı.

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"İran bölgede Şiileştirme politikası izliyor"

Mustafa, "YPG/PKK, Arap bir toplumda kendi müfredatını dayatmaya çalışıyor. İran'ın bölgede Şiileştirme politikası var. Toplumsal dokuyu ve demografiyi parçalayan bütün bu uygulamaları reddedip kınıyoruz" ifadesini kullandı.

SKAM'ın Hristiyan toplumun temsilcisi Ziyad Musa Melki de buluşma sayesinde uluslararası topluma Suriye halkı bileşenlerinin birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajını verdiklerini kaydetti.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti. 400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

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