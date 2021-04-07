Dünya Suriyeli aşiretler YPG/PKKya ve Esed rejimine karşı birlikte hareket etme kararı aldı
ASYA

Suriyeli aşiretler YPG/PKK'ya ve Esed rejimine karşı birlikte hareket etme kararı aldı

Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde en az 1000 kişinin katılımıyla düzenlenen aşiretler buluşmasında, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı şiileştirme politikasına karşı birlikte hareket etme kararı alındı.

Haber Merkezi AA
Suriyeli aşiretler YPG/PKKya ve Esed rejimine karşı birlikte hareket etme kararı aldı
Yaklaşık 150 aşiret katılım sağladı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) bünyesinde kabile reisleri, aşiret liderleri, muhalifler ve siyasiler, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Rasulayn'ın Udvaniyye köyünde bir araya geldi.

"Aşiretlerin Büyük Barış Pınarı Harekatı Buluşması" adlı etkinliğe, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, SKAM Genel Sekreteri Abdülaziz Muslat, Suriye'nin en büyük aşiretlerinden biri olan Bekkara aşireti liderlerinden Amir El Beşir, Tel Abyad ve Rasulayn Yerel Meclisi Başkanı Vail Hamdo'yla Meri El Yusuf ve Suriye Milli Ordusu'nun bileşenlerinin komutanları katıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı ortak mücadele

Liderlerin gündeminde, sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma çabaları, Esed rejiminin sivillere yönelik artan saldırıları ve İran’ın Deyrizor merkezli dayattığı Şiileştirme politikası maddeleri yer aldı.

SKAM'ın Genel Sekreteri Salem Abdülaziz Muslat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu buluşmayla Esed rejimine, bölücü ve mezhebi terör örgütlerine karşı bütün Fırat bölgesindeki Arap, Hristiyan, Süryani, Türkmen ve Kürt aşiretlerinin bir araya geldiğini söyledi.

"Suriye'yi PKK ve maskelerinden kurtaracağız"

Muslat, "Suriye topraklarını, Esed rejiminden, İran'ın nefret dolu işgalinden, terör örgütü PKK ve maskelerinden kurtaracağız. Çoğul, medeni ve demokrasiye saygı duyan bir Suriye'yi tesis etmek istiyoruz" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa da daha önce terör örgütü DEAŞ'ın yaptığı uygulamaların benzerini şu anda terör örgütü YPG/PKK ve İran destekli terörist grupların yaptığını vurguladı.

"İran bölgede Şiileştirme politikası izliyor"

Mustafa, "YPG/PKK, Arap bir toplumda kendi müfredatını dayatmaya çalışıyor. İran'ın bölgede Şiileştirme politikası var. Toplumsal dokuyu ve demografiyi parçalayan bütün bu uygulamaları reddedip kınıyoruz" ifadesini kullandı.

SKAM'ın Hristiyan toplumun temsilcisi Ziyad Musa Melki de buluşma sayesinde uluslararası topluma Suriye halkı bileşenlerinin birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajını verdiklerini kaydetti.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi

  • Suriye'de 150'den fazla Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiret lideri Aralık 2018'de bir araya gelerek bölücü terör örgütü YPG/PKK'ya karşı tek çatı altında birleşmişti. 400 kişilik genel kurucu heyetin yer aldığı kuruluş toplantısına yaklaşık 1000 kişi katılmıştı.

O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor
GÜNDEM
O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor

ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor
DÜNYA
ABD'nin terör koordinatörü: Suriye Temsilcisi sadece PKK ile görüşüyor
Abone Ol Google News
Marmaraya yaz geliyor

Marmara'ya yaz geliyor

Sıcaklık normalin 6 derece üzerine çıkacak.
Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

Çocuğuna Türk ismi koymak istedi

'Sözlükte anlamını bul getir' dediler, 9 ay sonra kazandı.
Amirallerin bildirisi için “Altına imzamı atıyorum” diyen İYİ Partili Çıray’dan geri adım: Zamanlaması ve üslubu sorunlu

​Amerikalı siyaset bilimci Türk SİHA'larını öve öve bitiremedi.

​Enerjide fiyatları düşürecek bir adım daha!

​Bildiri önemsizleştirilmek istense de yakın tarih, subayların darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.

10 yılı geçmiş olsa dahi iade edilebilecek.

​Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi.

​Çiftçinin tarım kredi borcuna yapılandırma imkanı.
Korkunç bilanço

Korkunç bilanço

Ülkede bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kimliklere<br>e-imza geliyor

Kimliklere
e-imza geliyor

​Bakan Soylu açıkladı: Yakın zamanda koyacağız.
Birinci dereceye<br>soruşturma yok

Birinci dereceye
soruşturma yok

​Güvenlik soruşturması teklifinde önemli değişiklik.
Her üç kişiden<br>birinde görülüyor

Her üç kişiden
birinde görülüyor

​Koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı araştırma.
377 FETÖ ve PKK'lının<br>malvarlığı donduruldu

377 FETÖ ve PKK'lının
malvarlığı donduruldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.