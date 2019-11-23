Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor: Konvoylarla gidiyorlar

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Cumhuriyet gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandığı davada mahkeme, 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararında direndi

Cumhuriyet gazetesi eski yazar ve yöneticilerinin, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verilen hükmü bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada mahkeme, kararını açıkladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 sanıkla ilgili daha önce verdiği 3 yıl ile 8 yıl 1,5 ay arasında değişen hapis cezalarında direnirken, yüksek mahkemenin bozma kararına uyarak Kadri Gürsel'in beraatine hükmetti.