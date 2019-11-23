Dünya Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor Konvoylarla gidiyorlar
BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor: Konvoylarla gidiyorlar

Suriyelilerin yaşadıkları şehirlere dönüşü sürüyor: Konvoylarla gidiyorlar

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Rasulayn, Tel Abyad gibi yaşadıkları bölgede PYD/YPG terör örgütünün baskısından kaçarak Cerablus’ta yaşamak zorunda kalan Suriyeliler de Barış Pınarı Harekatı’nın ardından terörden temizlenen şehirlerine geri dönmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
Suriyeliler, 350 otomobil, minibüs ve kamyondan oluşan konvoy ile Cerablus ve Karkamış Gümrük kapılarından geçti.
Suriyeliler, 350 otomobil, minibüs ve kamyondan oluşan konvoy ile Cerablus ve Karkamış Gümrük kapılarından geçti.

Suriye’nin terör örgütü PYD/YPG kontrolünde bulunan bölgelerden kaçarak Cerablus’ta yaşayan yaklaşık 700 kişilik Suriyeli grup, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelere doğru yola çıktı.

Tel Abyad'a dönüşler başladı: 6 yıl sonra akrabalar kavuştu
OYNAT 00:00
Tel Abyad'a dönüşler başladı: 6 yıl sonra akrabalar kavuştu
Suriye'nin Tel Abyad ilçesi terör örgütü PKK/YPG'den temizlenmesinin ardından, Türkiye'den dönüşler başladı. Suriyeliler 6 yıl sonra vatanlarına dönüş yaptı.
  • Kendilerine ait yaklaşık 350 otomobil, minibüs ve kamyondan oluşan konvoy ile Cerablus ve Karkamış Gümrük kapılarından geçen Suriyeliler, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Ceylanpınar ve Akçakale’ye doğru hareket etti. Tüm eşyaları ve aileleri ile birlikte girdikleri Türkiye topraklarında zafer işaretleri yaparak, Türk gazetecilere sevgi gösterilerinde bulundu.

"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor
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"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

Doğduğu topraklara geri dönecek olmanın sevincini yaşayan Suriyeliler, Ceylanpınar’dan Rasulayn, Akçakale’den ise Tel Abyad’a girecek.

Tel Abyad canlandı
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Tel Abyad canlandı
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