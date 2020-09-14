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Dünya Suriyenin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı
ORTADOĞU

Suriye’nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına silahlı saldırı: Bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın saldırı haberinin ardından bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda, bir personel şehit oldu, bir personel de yaralandı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, üzerinde ve tavanında belirgin bir şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına, Çobanbey- El-Bab arasında, plakasız iki araç içeresinden yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişiler tarafından çapraz ateş açıldı.

Saldırı sonucu araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi mağazasında çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit oldu, bir personel de yaralandı. Bir kişi de saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Çobanbey'de tedavi altına alınan yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ilk tedavisinin ardından Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan açıklama


  • Saldırı haberi üzerine bölgeye giden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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