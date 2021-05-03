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Dünya Sürpriz ziyaret Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libyaya gidiyor
ORTADOĞU

Sürpriz ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Sürpriz ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libyaya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

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