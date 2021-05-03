Sürpriz ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/9vJKu9OhON
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/9vJKu9OhON— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021