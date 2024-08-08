Suudi Arabistan: Haniye suikastı İran'ın egemenliğinin açık bir ihlalidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Yardımcısı Velid el-Hureyci, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen toplantısında konuştu.





Hureyci, Riyad yönetiminin, İsrail'in Filistin toprakları içinde ve dışında Filistin halkına yönelik bariz saldırıları ve hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle Filistin topraklarında tırmanan olayların ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti.





Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hamas lideri Haniye'nin Tahran'a yaptığı ziyaret sırasında şehit edilmesinin, İran'ın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ulusal güvenliğinin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.





Hureyci ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin meselesine yönelik kararlı duruşundan hareketle, İsrail güçlerinin sivillere yönelik saldırılarını kınamakta olduğunu, devletlerin egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı veya herhangi bir devletin iç işlerine müdahaleyi reddettiğini vurguladı.



