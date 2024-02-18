Suudi Arabistan İsrail ile 'normalleşme' şartını açıkladı

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler mevzusuna da değinen Bin Ferhan, "İsrail'le ilişkimiz yok. Bizim önceliğimiz, Gazze'deki insani durumu çözüme kavuşturmak. Önceliğimiz Gazze'deki insani kriz ve İsrail'le normalleşmeden önce bağımsız Filistin devletinin kurulması." ifadesini kullandı.